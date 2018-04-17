Сбербанк выпустил обновленную версию приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10. Ее ключевыми преимуществами стали возможность управления депозитами и интеграция с 1С, отмечается в релизе кредитной организации.

В обновленном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» на Windows 10 предприниматели могут открывать депозиты, настраивать их условия, продлевать сроки размещения средств и устанавливать неснижаемые остатки. Также новая версия приложения позволяет импортировать платежные поручения из 1С, скачивать выписки из системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» и загружать их в 1С. Кроме того, выписки можно сохранять в формате PDF и отправлять контактам из справочника (телефонной книги) на гаджете или компьютере.

Скачать «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10 можно в Microsoft Store.

Как подчеркивается в сообщении Сбербанка, характерной особенностью операционной системы от Microsoft является работа на всех гаджетах. Скачав и установив «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10, пользователи смогут работать с любых устройств на этой операционной системе: с компьютера, планшета, ноутбука или гаджетов «2 в 1». Пользователю также «не нужно думать о том, каким браузером он пользуется (не все браузеры совместимы с интернет-банками), не устарела ли версия интернет-банка (обновление происходит автоматически)», указывают в «Сбере».



В банке напоминают, что приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10 было запущено 10 октября 2017 года и стало первой программой в России для бизнес-банкинга, поддерживающей аутентификацию по лицу на основе технологий Windows Hello.