Сбербанк снизил ставку по кредиту «Доверие» до 15 % для клиентов — участников франчайзинговой программы «Фасоль» от крупнейшей международной компании мелкооптовой торговли «МЕТРО Кэш Энд Керри».

Клиенты смогут оформить кредит «Доверие» на более привлекательных условиях: ставка ниже на 1–2 процентных пункта по сравнению со стандартными условиями. Сниженная ставка доступна клиентам, которые уже используют или только планируют подключать торговый эквайринг Сбербанка, говорится в сообщении кредитной организации.

Компания-клиент должна также удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заемщикам по кредиту «Доверие». Чтобы воспользоваться кредитом, клиентам, работающим в розничной торговле продуктами питания, необходимо предъявить подтверждение об участии во франшизе «Фасоль» от «МЕТРО Кэш Энд Керри».

Предложение будет доступно до 30 июня 2018 года.