Сбербанк России не перестанет предоставлять кредитование в валюте. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф во время пресс-подхода по итогам заседания наблюдательного совета.

«В целом макроэкономика сейчас достаточно здорова, чтобы выдерживать шоки. Что касается валютного кредитования, то, во-первых, хочу сказать, что не все нужно регулировать. В банках ничего нельзя раз и выключить. Мы сейчас сами уже очень внимательно смотрим на валютные риски, хеджируем их», — рассказал он журналистам.



«Мы считаем, что на каждую ситуацию, которая произошла на рынке, верно отвечать изменением регулирования», — отметил Греф.