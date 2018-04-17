Накануне оператор пообещал вернуть абонентам деньги за неиспользованный трафик для Telegram.
Вчера, 16 апреля, оператор Yota пообещал пользователям вернуть деньги за оплаченный трафик на Telegram в своем аккаунте Twitter.
Представители Yota уточнили, что стоимость доступа к мессенджеру на месяц стоит от 10 рублей и выше: например, в Москве безлимитный Telegram обходился абонентам в 15 рублей в месяц. В компании также пояснили, что возможность подключить безлимитный Telegram будет выключена в ближайшее время.
Сегодня сайт оператора испытывает трудности с доступом и при попытке зайти на сайт появляется ошибка «не удается получить доступ к сайту».
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