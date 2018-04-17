Вчера, 16 апреля, оператор Yota пообещал пользователям вернуть деньги за оплаченный трафик на Telegram в своем аккаунте Twitter .

Добрый день! Поскольку в ближайшее время пользоваться этим сервисом будет нельзя, мы убрали его из списка приложений, к которым можно будет подключить безлимитный доступ. Мы вернем деньги за те оплаченные дни, в которые Вы не сможете пользоваться Telegram. — Yota — официально (@Yota_Russia) April 16, 2018

Представители Yota уточнили, что стоимость доступа к мессенджеру на месяц стоит от 10 рублей и выше: например, в Москве безлимитный Telegram обходился абонентам в 15 рублей в месяц. В компании также пояснили, что возможность подключить безлимитный Telegram будет выключена в ближайшее время.

Сегодня сайт оператора испытывает трудности с доступом и при попытке зайти на сайт появляется ошибка «не удается получить доступ к сайту».