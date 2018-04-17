Эксперты Deloitte Digital (подразделения международной консалтинговой компании Deloitte) включили Россию в пятерку стран — лидеров цифрового банкинга среди 38 стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Россия обошла такие страны, как Великобритания, Франция и Австрия, сообщает РБК.



Исследование EMEA Digital Banking Maturity 2018 охватило 238 банков и десять финтех-компаний; в лидирующую группу также вошли Швейцария, Испания, Польша и Турция. Эксперты Deloitte протестировали 12 российских банков, в том числе Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, «Рокетбанк» и другие.

В ходе исследования 136 консультантов Deloitte Digital становились клиентами банков и финтех-компаний и тайно тестировали их офлайн- и онлайн-сервисы. Кроме того, компания опросила около 8 тыс. клиентов банков и компаний, чтобы выявить наиболее важные банковские операции и наиболее предпочтительные каналы взаимодействия с банком. По результатам опроса был составлен список 26 самых популярных банковских операций, после чего клиенты, действовавшие в интересах Deloitte, оценивали качество предоставляемых услуг и удобство пользования ими.

Всего эксперты Deloitte Digital выделили 826 различных элементов функционала банка, которые разделили на шесть направлений: поиск информации, открытие счета, адаптация нового клиента (onboarding), повседневный банкинг, расширение взаимодействия с банком (в том числе кросс-продажи) и завершение взаимодействия. Итоговая оценка цифровой оснащенности банка в частности и страны в целом зависели от двух факторов: наличия или отсутствия того или иного функционала и степени важности операции, для которой данный функционал необходим, с точки зрения клиента.

Российские банки выигрывают в целом у большинства банков региона EMEA, в частности, в оказании повседневных услуг: управлении платежами, проведении переводов, пользовании банковскими картами. Однако процедуры по открытию счетов, адаптации нового клиента и в области кросс-продаж еще уступают иностранным конкурентам, говорит руководитель Deloitte Digital в СНГ Илья Этко.

России удалось обогнать многие страны по уровню цифровизации банкинга за счет того, что большинство банков довольно молоды и становление рынка происходило уже в цифровую эпоху, говорят аналитики.