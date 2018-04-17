Роскомнадзор создал горячую линию для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с блокировкой Telegram. Электронный адрес горячей линии — Hotlinerkn@rkn.gov.ru.

«В связи исполнением Роскомнадзором судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование мессенджера Telegram, в интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов. С целью проверки данной информации и предотвращения распространения ложных сведений Роскомнадзор создал горячую линию для получения сообщений о подобных фактах», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В интернете начала распространяться информация о том, что блокировки IР-адресов крупных американских ресурсов привели к сбоям в работе некоторых российских компаний, банков, частных клиник и др. В пресс-службах некоторых компаний затем опровергли эту информацию, заявив, что нарушений в работе не было.