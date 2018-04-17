На официальный сайт Роскомнадзора в данный момент осуществляется очередная DDoS-атака, специалисты Роскомнадзора и «Ростелекома» работают над ее отражением, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.

«В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и ПАО «Ростелеком» предпринимают меры для отражения атаки», — сообщили RNS в пресс-службе регулятора.

Ранее во вторник Роскомнадзор сообщал о двух отраженных хакерских атаках на официальные ресурсы ведомства.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram по решению Таганского суда Москвы. Решение было принято после того, как мессенджер отказался передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Администрация Telegram назвала это технически невозможным.