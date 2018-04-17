Роскомнадзор начал проверять сообщения о якобы массовом отключении сторонних ресурсов при ограничении доступа к Telegram. По результатам проверки выяснилось, что ресурсы «Одноклассники», Microsoft, Viber и другие работают в штатном режиме, сообщила во вторник пресс-служба Роскомнадзора, передает ТАСС .

«Проверка показала, что, по данным на 15:00 17 апреля, работают в штатном режиме: онлайн-школа по изучению английского языка SkyEng, курьерская служба «Птичка», издание «Лайфхакер», социальная сеть «Одноклассники», мессенджер Viber, сервисы компании Microsoft», — говорится в сообщении пресс-службы.

Роскомнадзор обращает внимание СМИ на необходимость тщательной проверки информации, публикуемой в социальных сетях и иных интернет-ресурсах на тему ограничения доступа к Telegram.

Ранее во вторник Роскомнадзор создал горячую линию для предотвращения распространения ложной информации вокруг ситуации с блокировкой Telegram. Электронный адрес горячей линии: hotlinerkn@rkn.gov.ru. Сообщения, поступающие на электронный адрес, будут проверяться, при необходимости последует публичный ответ.

В понедельник, 16 апреля, операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram в соответствии с решением Таганского суда Москвы по иску Роскомнадзора. Также в понедельник Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсети Amazon и еще одного ресурса, которые Telegram использует для работы мессенджера.

В Интернете начала распространяться информация о том, что блокировки IР-адресов подсетей крупных американских ресурсов привели к сбоям в работе некоторых российских компаний, банков, частных клиник и др. В частности, появилась сообщения, что из-за действий Роскомнадзора нарушена работа группы компаний «Дикси», однако в пресс-службе ретейлера ТАСС опровергли эту информацию, отметив, что сбоев не было и кассы работают. Сбой был зафиксирован и на сайте радиостанции «Говорит Москва». По данным радиостанции, он был связан с особенностями маршрутизации трафика сайта, так как Роскомнадзор заблокировал подсеть, через которую трафик шел к серверу.