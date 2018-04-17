Роскомнадзор разрабатывает техническое решение для блокировки возможности Telegram рассылать пуш-уведомления. Об этом в интервью RT заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Мы в курсе этой технологии, IP-адреса ее идентифицированы. В настоящее время мы разрабатываем техническое решение в отношении этой технологии обхода блокировок», — уточнил он.

«В данном случае борьба идет не с мессенджерами, а исполняется решение суда. Я вам напомню, что по закону об организации распространения информации сначала ФСБ выиграла два суда, и это было связано с тем, что ФСБ оперативно доказала, что именно мессенджер Telegram использовался в ходе подготовки террористических атак, а также для общения террористов во время этих атак в Российской Федерации и за ее пределами. Соответственно, это не касается других мессенджеров», — заключил Жаров.

Роскомнадзор 13 апреля внес мессенджер в список запрещенных сайтов по решению суда, а в понедельник, 16 апреля, приступил к блокировке Telegram. После этого пользователи стали жаловаться на многочисленные сбои в работе мессенджера.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет рассылать пользователям на территории России пуш-уведомления, информируя о развитии ситуации.