Роскомнадзор будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе ограничивать доступ к интернет-ресурсам, способствующим его работе. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.



Ранее глава ведомства Александр Жаров сообщил RT о начале блокировки IP-адреса Amazon. Это связано с тем, что Telegram использует его для обхода запретов в России. Сообщалось также и о блокировке IP-адресов Google.

В ведомстве напомнили, что в решении суда обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к Telegram возложена не только на Роскомнадзор, но и на «иные лица», в том числе и на компании — владельцев VPN и прокси-сервисов.

Кроме того, Роскомнадзор во вторник направил уведомления в App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram.

Ранее, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов мессенджера. Это связано с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис.