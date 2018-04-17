Принятие законопроектов в предложенном виде не позволит создать в России полноценное регулирование и обеспечить благоприятный инвестиционный климат в этом направлении.
Правовой комитет Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) подготовил комментарии к трем законопроектам, находящимся на рассмотрении Госдумы РФ: «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», «О цифровых финансовых активах», «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».
Комментарии были отправлены в Экспертный совет при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку, говорится в сообщении ассоциации.
После изучения законопроектов эксперты пришли к выводу, что они не предусматривают возможности оборота криптовалюты, не содержат ответов на существенные для рынка вопросы и требуют доработки в части унификации применяемой терминологии и определений. В них также отсутствуют единообразные определения статуса цифровой валюты и токенов.
Для обеспечения объективности, к работе над комментариями РАКИБ привлекла не только внутренних экспертов, но и специалистов из ряда организаций, сотрудничающих с ассоциацией. В частности, ведущих юристов санкт-петербургского офиса компании Dentons, адвокатского бюро «Линия Права», компаний Debevoise & Plimpton Llp, Ingvarr Advisory & Trust, ООО «Техпромбизнес» и Herbert Smith Freehills CIS LLP.
С полными текстами комментариев РАКИБ к законопроектам можно ознакомиться в прилагаемых документах:
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