Правовой комитет Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) подготовил комментарии к трем законопроектам, находящимся на рассмотрении Госдумы РФ: «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», «О цифровых финансовых активах», «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».

Комментарии были отправлены в Экспертный совет при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку, говорится в сообщении ассоциации .

После изучения законопроектов эксперты пришли к выводу, что они не предусматривают возможности оборота криптовалюты, не содержат ответов на существенные для рынка вопросы и требуют доработки в части унификации применяемой терминологии и определений. В них также отсутствуют единообразные определения статуса цифровой валюты и токенов.

Для обеспечения объективности, к работе над комментариями РАКИБ привлекла не только внутренних экспертов, но и специалистов из ряда организаций, сотрудничающих с ассоциацией. В частности, ведущих юристов санкт-петербургского офиса компании Dentons, адвокатского бюро «Линия Права», компаний Debevoise & Plimpton Llp, Ingvarr Advisory & Trust, ООО «Техпромбизнес» и Herbert Smith Freehills CIS LLP.

С полными текстами комментариев РАКИБ к законопроектам можно ознакомиться в прилагаемых документах: