Клиентам Промсвязьбанка стал доступен сервис для полного и частичного досрочного погашения кредитов в мобильном и интернет-банках, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Услугой воспользоваться просто — достаточно просто нажать кнопку «погасить досрочно» на странице кредита. Клиентам доступна возможность как частичного, так и полного досрочного погашения. В случае частичного досрочного погашения можно выбрать условие — уменьшение срока кредита или суммы ежемесячного платежа», — отмечается в релизе.

При полном досрочном погашении кредита в интернет- или мобильном банках клиент увидит сумму с начисленными на момент совершения операции процентами, добавили в ПСБ.