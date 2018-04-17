Примсоцбанк объявил о достижении кредитным портфелем по малому и среднему бизнесу отметки в 5 млрд рублей. С 1 января по 6 апреля 2018 года портфель вырос более чем на 200 млн рублей, что превышает результаты аналогичного периода прошлого года более чем в два раза.

Ускорение роста кредитного портфеля вызвано параллельным увеличением числа клиентов и средней суммы выдаваемого кредита, говорится в сообщении кредитной организации. На данный момент Примсоцбанк реализует более десятка кредитных и овердрафтных программ для МСБ.

По словам Алексея Пастухова, начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», впервые в истории банка преодолен рубеж в 5 млрд рублей по кредитам МСБ. Это отличный маркер того, как растет доверие бизнеса к банку.