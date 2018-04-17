Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что мессенджер Telegram в итоге выполнит поставленные условия, чтобы продолжить работу.

По его словам, на данный момент решение суда должно выполняться, причем от этого не должны страдать те, кто не имеет отношения к данной ситуации.

«В компетенцию Кремля, безусловно, не входят вопросы оценки эффективности выполнения решений суда. Решение суда (по блокировке Telegram) вынесено, в решении говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия», — отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

При этом он признался: «Мы надеемся, может быть, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером и он вернется». «Но сейчас есть решение суда, которое исполняется», — подчеркнул Песков.

«Естественно, мы рассчитываем, что никто не будет страдать из тех, кто не имеет к этой ситуации отношения, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована так, чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а с другой стороны, это никак не затрагивало какие-либо другие функции, сервисы или программы, приложения в Интернете», — сказал представитель Кремля.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.