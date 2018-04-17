Павел Дуров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» объявил, что в рамках Цифрового Сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса – начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn.

«В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать – настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием», - обратился он к пользователям.

«Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям», - подчеркнул Дуров.