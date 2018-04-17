Экономика зоны евро может пострадать от продолжающегося торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем, считают большинство экономистов, опрошенных Reuters. Более 85% экономистов из 55 опрошенных ответили, что «торговая война» между США и Китаем наносит ущерб экономике еврозоны.

По словам старшего экономиста по еврозоне из ING Берта Колейна, на фоне укрепления евро и надвигающейся торговой войны перспективы экспорта еврозоны становятся все менее благоприятными. «С учетом того, что Европейский союз занимает видное место в мировой цепочке поставок, еврозона может пострадать, даже не будучи существенным игроком в торговой войне», — полагает он.

Опросы частного бизнеса показывают, что темпы роста в зоне евро достигли своего пика. Начало 2018 года было разочаровывающим для экономики еврозоны, особенно после сильного 2017 года. Перспективы остаются благоприятными, но, вероятно, пик роста в еврозоне уже достигнут и 2018 год продемонстрирует некоторую умеренность, считает Колейн.



Ожидается, что рост ВВП еврозоны на весь год составит в среднем 2,3% в 2018-м и 2% в 2019-м. По прогнозам, экономика еврозоны потеряет импульс прошлого года, и в среднем рост составит от 0,4% до 0,6% в каждом квартале 2018—2019 годов.