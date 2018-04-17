Социальная сеть «Одноклассники» восстановила работу после сбоя, сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети.



«В работе сервиса был зафиксирован сбой. Проблема решена, все работает», — рассказал представитель «Одноклассников».

Ранее сообщалось, что пользователи социальной сети столкнулись с проблемами в работе сайта «Одноклассников». По данным сервиса DownDetector, проблемы в работе «Одноклассников» начались около 12:00 мск. Пользователи сервиса сообщали о проблемах с загрузкой сайта соцсети (65%) и входом в свои аккаунты (35%).