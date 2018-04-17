25 апреля спикеры «АК БАРС» Банка примут участие в конференции FinSMM 2018.
Опытом противостояния информационным атакам поделятся руководитель SMM-направления банка Мария Егорова и старший SMM-специалист Айназ Шаяхметов. В совместном выступлении специалисты расскажут коллегам:
- как и какими средствами выводить клиентов из состояния паники и оппозиции на свою сторону;
- как поддерживать положительный образ банка среди массовых пользователей;
- как строить работу с пользователями, создающими панические настроения.
«АК БАРС» Банк за последние полтора года успешно противостоял нескольким массовым информационным атакам и многократным вбросам информации. Основная концентрация атак на имидж банка отрабатывалась в социальных сетях и мессенджерах. У специалистов банка накопился богатый опыт противодействия подобным акциям.
FinSMM 2018 - профессиональная конференция в области продвижения и продаж финансовых продуктов и услуг в социальных сетях и мессенджерах. Более подробная информация о событии здесь.
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