Опытом противостояния информационным атакам поделятся руководитель SMM-направления банка Мария Егорова и старший SMM-специалист Айназ Шаяхметов. В совместном выступлении специалисты расскажут коллегам:

как и какими средствами выводить клиентов из состояния паники и оппозиции на свою сторону;

как поддерживать положительный образ банка среди массовых пользователей;

как строить работу с пользователями, создающими панические настроения.

«АК БАРС» Банк за последние полтора года успешно противостоял нескольким массовым информационным атакам и многократным вбросам информации. Основная концентрация атак на имидж банка отрабатывалась в социальных сетях и мессенджерах. У специалистов банка накопился богатый опыт противодействия подобным акциям.

FinSMM 2018 - профессиональная конференция в области продвижения и продаж финансовых продуктов и услуг в социальных сетях и мессенджерах. Более подробная информация о событии здесь .