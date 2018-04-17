Внедрение Pay Control повысит уровень информационной безопасности и сделает максимально удобным проведение платежей для клиентов банка.

Виктория Кандаурова, заместитель председателя правления Экспобанка, отметила, что данный сервис уникален и будет с каждым днем все более востребован в банковской сфере.

Информация в электронной форме, подписанная неквалифицированной электронной подписью на базе Pay Control, признается электронным документом равнозначным документу с собственноручной подписью.

С использованием сервиса Pay Control могут подтверждаться распоряжения клиентов на совершение банковских операций. Электронная подпись сервиса хранится в телефоне и не требует ввода дополнительных паролей при подписании электронных документов.

Для подключения сервиса достаточно скачать мобильное приложение Pay Control и получить ключ электронной подписи у персонального менеджера.