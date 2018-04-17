Наблюдательный совет Сбербанка России рекомендовал направить на выплату дивидендов за прошлый год 36,2% от чистой прибыли по МСФО. Об этом заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Таким образом, выплаты составят 12 рублей на акцию, или 271 млрд рублей. Это в два раза выше уровня 2016 года (135,5 млрд рублей).

Напомним, что чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2017 год выросла на 38,2% до 748,7 млрд рублей.



«По сравнению с выплатами в 2017 году это увеличение выплат ровно в два раза. 36,2% от суммы чистой прибыли группы по МСФО, или 41% по российским стандартам. Мы не получаем выплат от наших дочерних предприятий, соответственно, вся тяжесть выплат ложится не на группу, а на Сбербанк», — рассказал Греф.



«Если взять доходы акционеров за прошлый год, то с учетом возросшей стоимости наших акций они разбогатели на 36,6%, а владельцы привилегированных акций разбогатели на 54,9%», — отметил он.

