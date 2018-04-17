Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2018 и 2019 годы на уровне январских оценок — 1,7% и 1,5% соответственно, следует из апрельского прогноза МВФ World Economic Outlook, сообщает РИА Новости .

Фонд отметил, что более существенному росту российской экономики препятствуют структурные проблемы и отток инвестиций из-за санкций. В то же время рост поддерживается увеличением доходов от продажи нефти.

«Повышение дохода от экспорта нефти, укрепление уверенности бизнеса и более открытая денежно-кредитная политика помогли возвращению экономики России к росту в 2017 году. Реальный ВВП, как предполагается, увеличится на 1,7% в этом году, прежде чем рост уменьшится немного — до 1,5% в среднесрочной перспективе, что объясняется структурными проблемами и эффектом от санкций, препятствующих инвестициям», — отмечают аналитики МВФ.