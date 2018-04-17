Безработный житель Марий Эл обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Со слов заявителя, он лишился 100 тыс. рублей при попытке купить на эту сумму криптовалюту, сообщает пресс-служба МВД РФ.



«Сотрудники полиции выяснили, что мужчина в Интернете, используя игровую биржу, хотел купить цифровые монеты — биткоины. После перевода денежных средств в сумме 100 тысяч рублей на счет продавца биткоины ему не поступили, а сайт оказался заблокирован», — говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, мошенники создали так называемый сайт-двойник официального сайта игровой биржи, в названии которого имеется незначительная разница в знаках или буквах. Гражданин по своей беспечности попался на уловки мошенников и лишился своих сбережений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).