Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные кредитные рейтинги банка «Возрождение» в иностранной и национальной валютах с «В2» до «В3», следует из релиза Moody's.



Аналитики также оставили рейтинги финучреждения в списке на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

«Снижение рейтингов банка «Возрождение» отражает длительную неопределенность в отношении будущей структуры акционеров банка и перспектив его развития, а также риск оттока клиентской базы и депозитов в условиях постоянной неопределенности в отношении будущего банка», — отмечается в сообщении.

Банк «Возрождение» через группу офшоров входит в число банковских активов компании Promsvyaz Capital B.V. Согласно предписанию Центробанка, к 4 июня Promsvyaz Capital B.V. должен снизить свою долю в уставном капитале банка максимум до 10%. До этого момента Promsvyaz Capital B.V. ограничен в участии в управлении «Возрождением». Через свои офшоры компания имеет права голоса только по акциям, не превышающим совокупно 10% в уставном капитале банка.