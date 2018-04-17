Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали отрицательную динамику.



Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,17 доллара и составили 66,22 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость июньских контрактов на Brent уменьшилась на 1,16 доллара — до 71,42 доллара за баррель.