Наследник семьи американских банкиров, общее состояние которых, по данным Forbes, в 2016 году оценивалось в 11,5 млрд долларов, предприниматель Мэтью Меллон скончался в возрасте 54 лет, рассказал двоюродный брат бизнесмена Питер Стефаик.

Как сообщают СМИ, Меллон скончался в реабилитационном центре в мексиканском Канкуне, где проходил программу восстановления для наркозависимых. О том, что Мэтью Меллон прежде страдал от наркомании и «боролся с этой зависимостью», члены его семьи и сам он рассказывали в многочисленных интервью с 2013 года, пишет РБК .

В 2016 году Forbes в списке богатейших семей Америки оценил состояние династии Меллонов в 11,5 млрд долларов. Спустя два года в первый рейтинг издания криптовалютных миллиардеров вошел сам Мэтью Меллон. В последние годы он занимался инвестициями в криптовалюту Ripple. Его заработанный на цифровой валюте капитал представители Forbes в феврале 2018 года оценили в пределах 900 млн — 1 млрд долларов.​