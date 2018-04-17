Мессенджер «ТамТам» изменил правила верификации крупных каналов на фоне жалоб популярных Telegram-каналов на появление клонов в мессенджере Mail.Ru.

Как сообщила RNS , ссылась пресс-службу мессенджера, в связи с резким ростом созданий каналов в мессенджере активизировались киберсквоттеры, которые маскируют ссылку и название канала под известные медиа и бренды. Новая система верификации и служба поддержки защитит авторов контента, СМИ, блогеров и компании. Названия и ссылки копий будут переданы настоящим авторам, некоторые каналы при этом смогут получить статус официальных.

«Процедура верификации прописана в обновленном регламенте мессенджера. По регламенту мессенджер может запросить обязательную верификацию канала или чата, чью короткую ссылку пользователи могут связать с определенным брендом, товарным знаком, торговой маркой или физическим лицом. Для подтверждения автору канала или создателю чата дается 7 дней», - добавила пресс-служба.