Новые санкции США против РФ не должны нарушить наметившийся рост российской экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РИА Новости .

«Я отчет проводил на прошлой неделе в Госдуме от имени правительства, сказал о том, что мы научились в последнее время превращать вызовы в стимулы развития — это дает относительно неплохие результаты. Рост экономики в текущий период достаточно неплохой, даже несмотря на те параметры, которые мы на себя брали в качестве обязательств. Начало по году достаточно приемлемое», — сказал Медведев.

Он подчеркнул важность сохранения этих темпов роста.

«По итогам первого квартала промышленность выросла почти на 2% по сравнению с первым кварталом прошлого года, и такого рода тенденции необходимо обязательно фиксировать. Но очевидно и то, что мы не должны позволить, чтобы такого рода правильные ростки нашей экономики попадали под негативный эффект санкций, я имею в виду ограничительный пакет, который был недавно установлен США», — добавил Медведев.