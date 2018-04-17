Российский регулятор внес в реестр запрещенных сайтов более 2 млн IP-адресов компаний Amazon и Google в попытке заблокировать Telegram. Блокировка уже ударила по малому и среднему бизнесу, создав трудности онлайн-сервисам.

О проблемах в работе своего сервиса заявил основатель службы доставки «Птичка» Владимир Кобзев, сообщает IncRussia . По его словам, среди заблокированных IP был адрес «Птички». Из-за блокировки сервис не будет работать 14 часов. «Считаю что ситуация достигла опасной черты в целом для капитализации ИТ-бизнеса в России», — написал Кобзев на своей странице в Facebook.

О проблемах в работе из-за действий Роскомнадзора сообщила онлайн-школа английского языка Skyeng. Технический директор компании Bicotender Евгений Терентьев назвал блокировку IP-адресов «точечными ударами по бизнесу». Управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский рассказал, что сейчас невозможно посчитать убыток онлайн-школы от действий российского регулятора.

Блокировку IP-адресов Amazon подтвердил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он заявил, что регулятор блокирует IP-адреса из-за попытки Telegram обойти блокировку.

Также из-за блокировки IP-адресов испытывает трудности мессенджер Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon.

Павел Дуров прокомментировал информацию о начале блокировки мессенджера Telegram на территории России. По его словам, качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен; террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN; национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook.