«Финтех Лаб» — первый в России хаб для финтех-стартапов, цель которого — стимулировать развитие инновационных финансовых технологий в России. Он объединяет стартапы по разработке новых технологий для финансовых институтов.

Кредит Европа Банк в качестве партнера примет участие в отборе команд для совместной работы и внедрения в своей рабочей среде пилотных решений по наиболее значимым бизнес-направлениям, а финтех-стартапы смогут попробовать свои силы в работе с одной из крупнейших кредитных организаций в стране и предложить свои идеи сразу миллионам клиентов по всей России.

«Финтех Лаб» выступает в роли связующего звена между стартапами и финансовыми организациями, предоставляя первым площадку для запуска своих проектов и возможность проявить себя в работе с потенциальными заказчиками, а банкам – шанс занять лидирующие позиции в гонке инноваций в финансовой сфере и получить реальную пользу от сотрудничества.