Котировки обыкновенных акций Сбербанка растут почти на 7% на новостях об увеличении дивидендов.

Котировки обыкновенных акций Сбербанка растут почти на 7% на новостях об увеличении дивидендов.

По состоянию на 14:36 мск обыкновенные акции Сбербанка стоили 205,44 рубля (рост на 6,97% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия). К этому времени привилегированные акции подорожали на 5,54% до 182,16 рубля.

Глава Сбербанка Герман Греф во вторник сообщил, что набсовет кредитной организации рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2017 год в размере 271 млрд рублей (12 рублей на акцию). По сравнению с предыдущим годом выплаты увеличены вдвое.