ЮНИСТРИМ банк запустил услугу cashback для держателей своих рублевых карт, предоставив им возможность получать финансовую выгоду при совершении обычных ежедневных трат.
Теперь, оплачивая покупки или услуги картой ЮНИСТРИМ банка, клиент получает обратно до 10% от потраченной суммы.
Карты ЮНИСТРИМ банка с функцией cashback можно использовать не только в торговых точках, кафе и ресторанах, но и при покупках в Интернете. Банк начисляет денежное вознаграждение за все совершенные безналичные операции по картам. Сумма возврата составляет от 10 до 5 000 рублей. Средства начисляются на счет мобильного телефона в виде пополнения баланса и становятся доступны к использованию не позднее 10 числа каждого календарного месяца.
Функция cashback особенно востребована клиентами, которые активно используют карты в повседневной жизни. Использование карт ЮНИСТРИМ банка с опцией возврата при покупках не только более выгодно по сравнению с наличными деньгами, но и максимально быстро и удобно. Банк предлагает клиентам бесконтактные карты моментальной выдачи, с помощью которых оплата товаров и различных услуг производится за считанные секунды простым прикосновением к терминалу на кассе.
«Дополнительная опция в виде возврата части потраченных средств повышает лояльность клиентов и мотивирует на совершение большего количества безналичных платежей. Мы предлагаем клиентам без каких-либо усилий сэкономить на ежедневных покупках и получить выгоду реальными деньгами при использовании нашей карты», - говорит заместитель председателя правления АО КБ «ЮНИСТРИМ» Надежда Кибальник.
По итогам 2017 года количество выпущенных ЮНИСТРИМ банком карт увеличилось почти в 5 раза, превысив 100 0 Выпуск и обслуживание карт производится бесплатно. Оформить карту можно как в любой точке обслуживания банка, так и дистанционно - на сайте или через колл-центр. Курьер банка доставит карту в удобное для клиента место и время.
Для оперативного контроля и отслеживания всех операций по карте можно воспользоваться Мобильным приложением для держателей карт ЮНИСТРИМ, а также бесплатной услугой SMS-информирования.
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