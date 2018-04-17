Теперь, оплачивая покупки или услуги картой ЮНИСТРИМ банка, клиент получает обратно до 10% от потраченной суммы.

Карты ЮНИСТРИМ банка с функцией cashback можно использовать не только в торговых точках, кафе и ресторанах, но и при покупках в Интернете. Банк начисляет денежное вознаграждение за все совершенные безналичные операции по картам. Сумма возврата составляет от 10 до 5 000 рублей. Средства начисляются на счет мобильного телефона в виде пополнения баланса и становятся доступны к использованию не позднее 10 числа каждого календарного месяца.

Функция cashback особенно востребована клиентами, которые активно используют карты в повседневной жизни. Использование карт ЮНИСТРИМ банка с опцией возврата при покупках не только более выгодно по сравнению с наличными деньгами, но и максимально быстро и удобно. Банк предлагает клиентам бесконтактные карты моментальной выдачи, с помощью которых оплата товаров и различных услуг производится за считанные секунды простым прикосновением к терминалу на кассе.

«Дополнительная опция в виде возврата части потраченных средств повышает лояльность клиентов и мотивирует на совершение большего количества безналичных платежей. Мы предлагаем клиентам без каких-либо усилий сэкономить на ежедневных покупках и получить выгоду реальными деньгами при использовании нашей карты», - говорит заместитель председателя правления АО КБ «ЮНИСТРИМ» Надежда Кибальник.

По итогам 2017 года количество выпущенных ЮНИСТРИМ банком карт увеличилось почти в 5 раза, превысив 100 0 Выпуск и обслуживание карт производится бесплатно. Оформить карту можно как в любой точке обслуживания банка, так и дистанционно - на сайте или через колл-центр. Курьер банка доставит карту в удобное для клиента место и время.

Для оперативного контроля и отслеживания всех операций по карте можно воспользоваться Мобильным приложением для держателей карт ЮНИСТРИМ, а также бесплатной услугой SMS-информирования.