Две трети всех вкладов россиян хранятся в госбанках, и за последние два года переток средств из частных кредитных организаций усилился, говорится в исследовании «Эксперт РА» для «Известий». При этом общий объем банковских депозитов граждан оценивается в 25,4 трлн рублей, примерно 18,8 трлн из них хранятся в финансовых организациях с госучастием.

Тенденция перетока депозитов физлиц из частных банков в государственные сохранялась в течение двух последних лет: в 2016 году на них приходилось 62–64% всех вкладов, в 2017 году — 64–66%. Также около 76% вкладов юридических лиц находится в кредитных организациях с госучастием, а в 2016 году эта доля составляла 67%.

Из-за массового отзыва лицензий, которую ЦБ начал в 2013 году, россияне боятся потерять деньги в маленьких банках и выбирают более надежные, считают эксперты. По данным ЦБ на 1 марта, в России работала 551 кредитная организация. Но в комитете Госдумы по финрынку опасаются, что это может привести к монополизации рынка, поэтому государство должно предложить новые механизмы для усиления конкуренции, пишут «Известия» .

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что доля госбанков в активах банковского сектора в 2017 году выросла с 59 до 66%. Она растет в основном за счет органического развития крупных госбанков, например Сбербанка и ВТБ, поясняют эксперты. Но в 2017 году пришлось санировать три крупные частные кредитные организации («ФК Открытие», Промсвязьбанк и Бинбанк), которые перешли под контроль ЦБ и АСВ. Таким образом появление «новых госбанков» во многом объясняет наметившуюся тенденцию.

По мнению Анатолия Аксакова, тенденция по увеличению доли государства в банковской системе может привести к монополизации рынка, поэтому нужны новые механизмы для стимулирования граждан работать с небольшими частными банками. Например, финансовый маркетплейс, концепцию которого ЦБ представил осенью. Запуск проекта «Маркетплейс» позволит конкурировать уже на уровне продукта — размера ставки по вкладу, условий по нему.