Игорь Шкляр назначен на должность директора вновь созданного департамента развития нецифровых каналов продаж и обслуживания Росбанка.

В новый департамент официально вошли курируемые Игорем направления развития B2B каналов (зарплатные проекты, развитие бизнеса с партнерами, сотрудничество с АСВ), дистанционных каналов продаж и обслуживания, включая контакт-центры и банкоматную сеть, а также сопровождение нестандартных кредитных сделок, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Игорь Шкляр присоединился к команде Societe Generale в 2009 году и занимал различные позиции в юридическом подразделении банка ДельтаКредит, возглавив его в 2011 году, а с сентября 2013 года занял пост директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка. С 25 июля 2017 года назначен ответственным куратором от розничного бизнеса в части взаимодействия с государственными органами, банковскими ассоциациями и Центральным Банком и продолжит обеспечивать координацию банков Группы в отношении этого направления работы.