Волатильность на финансовом и валютном рынке РФ может негативно повлиять на финансовый результат и капитал Сбербанка . Такое мнение высказал глава банка Герман Греф во время пресс-подхода по итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации.

«Понятно, что курс доллара имеет влияние на капитал и на финансовый результат, и второе — на облигации», — ответил он.

Сбербанк оценивает влияние наблюдавшейся с прошлой недели волатильности на рынке в 80—100 млрд рублей по банковскому сектору. Греф пояснил, что как минимум 50% придется на переоценку капитала, а вторая часть — на кредиты.



«Будем оптимистами. Прошлая неделя была не самая простая, не первая и не последняя в нашей жизни. Ну, будем очень надеяться, что в первую очередь точки стабилизации геополитической ситуации будут найдены. Такая волатильность не находится ни в чьих интересах», — подытожил он.

Греф также заметил, что волатильность финансового и валютного рынка в России сейчас значительно отличается от финансового кризиса 2014 года.

