«Русал» не обращался за помощью к Сбербанку в связи с санкциями США, и у компании нет проблем с обслуживанием. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка России Герман Греф во время пресс-подхода по итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации.

«Пока компания к нам за помощью не обращалась, потому что у нас нет проблем с обслуживанием», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.



«Активы компаний, попавших под санкции, в портфеле банка пока хорошо обеспечены. У нас пока не вызывает никаких проблем эта история, мы не видим существенного влияния из-за ужесточения санкций», — подытожил Греф.



Напомним, Минфин США 6 апреля этого года расширил санкции против России, в частности внес в санкционный список семь бизнесменов, 17 чиновников, а также полтора десятка юридических лиц, включая объединенную компанию «Русал» (UC Rusal).

