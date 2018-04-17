На фоне разнонаправленной динамики фьючерсов на мировые фондовые индексы и снижения на 0,66% ближайшего фьючерса на индекс MSCI развивающиеся рынки мы ожидаем легкого минуса от российского рынка на открытии торгов. Однако с учетом планов администрации США об отложении новых санкций против РФ на будущее, рубль укрепится, а иностранные инвесторы попробуют поднять индекс МосБиржи. При этом, новые обвинения со стороны США в том, что Китай и Россия «играют в девальвацию своих нацвалют» может в дальнейшем послужить поводом к новым санкциям. Китай неоднократно прибегал к девальвации юаня в 2015-2016 годах, здесь ничего нового нет.

Относительно России, мы считаем, что администрация США пытается сказать о сильной волатильности рубля. В докладе казначейства США о «Валютной политике главных торговых партнеров США...» не говорится о том, что РФ таковым является. Поэтому, мы ожидаем, что новые санкции против РФ последуют после того, как Госдума РФ одобрит введение санкций против американских компаний, товаров, экспатов. Ориентировочно это середина-конец мая текущего года, когда пройдут чтения закона в нижней и верхней палате парламента.