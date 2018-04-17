Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард оптимистично высказалась относительно цифровых денег и технологии блокчейн в блоге на официальном сайте организации. Директор МВФ отметила, что криптовалюты позволяют быстро и дешево переводить любые суммы, а зарубежные переводы проходят за секунды, сообщает РБК .

«Блокчейн может помочь финансовым рынкам функционировать более эффективно. Самоисполняющиеся и самоутверждающиеся «умные контракты» могут устранить необходимость в некоторых посредниках», — считает Кристин Лагард.

Специалист добавила, что криптовалюты приведут к «диверсификации финансового ландшафта». Это улучшит баланс «между централизованными и децентрализованными поставщиками услуг в финансовой экосистеме, которая будет более эффективной и потенциально более надежной в противодействии угрозам».

«Понимание рисков, которые грозят финансовой стабильности из-за криптоактивов, очень важно, если мы хотим увидеть разницу между реальными угрозами и беспочвенными страхами. Именно поэтому нам нужна беспристрастная регуляторная повестка — та, что защитит от рисков, но не наступит инновациям на горло», — отметила глава МВФ.

Месяц назад, 14 марта, Кристен Лагард заявила об опасности криптовалют, так как они могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма.