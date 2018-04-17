Эс-Би-Ай Банк вошел в состав блокчейн-консорциума R3, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Эс-Би-Ай Банк ООО (SBI Bank LLC) 26 марта 2018 года подписал соглашение с блокчейн-консорциумом R3, став первым российским банком с иностранным капиталом (дочерний банк SBI Holdings, Inc.) в его составе. Членами консорциума на сегодняшний день являются более 160 компаний, в том числе мировые банки, финансовые регуляторы, консалтинговые фирмы, страховые компании и торговые ассоциации», — говорится в релизе.



R3 занимается разработкой блокчейн-платформы Corda, системы на основе технологии распределенного реестра, предназначенной для осуществления финансовых операций, а также созданием смежных проектов для коммерческого использования, отметили в банке.