Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, обратился к пользователям со своей страницы в Instagram и пообещал защищать частную жизнь и свободу слова россиян.

«За последние два дня в России заблокировано более 15 миллионов IP-адресов в

попытке запретить Telegram на своей территории страны.

Несмотря на это, Telegram остался доступен для большинства жителей России.

Мы будем продолжать защищать частную жизнь и

свободу слова наших соотечественников.

#digitalresistance», - говорится в его сообщении.