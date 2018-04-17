Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, обратился к пользователям со своей страницы в Instagram и пообещал защищать частную жизнь и свободу слова россиян.

«За последние два дня в России заблокировано более 15 миллионов IP-адресов в 
попытке запретить Telegram на своей территории страны.
Несмотря на это, Telegram остался доступен для большинства жителей России.
Мы будем продолжать защищать частную жизнь и 
свободу слова наших соотечественников.
#digitalresistance», - говорится в его сообщении.