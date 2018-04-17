Свое сообщение он закончил хэштегом
Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, обратился к пользователям со своей страницы в Instagram и пообещал защищать частную жизнь и свободу слова россиян.
«За последние два дня в России заблокировано более 15 миллионов IP-адресов в
попытке запретить Telegram на своей территории страны.
Несмотря на это, Telegram остался доступен для большинства жителей России.
Мы будем продолжать защищать частную жизнь и
свободу слова наших соотечественников.
#digitalresistance», - говорится в его сообщении.
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