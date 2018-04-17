На 2018—2019 годы запланированы изменения в 52 законах. Основная цель изменений — снятие барьеров на пути развития цифровой экономики.

На XIV ежегодном международном форуме операторов связи «Телеком-2018» вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов рассказал, что в ближайшие два года будут внесены изменения в 52 закона с целью облегчить развитие цифровой экономики в России. «Не нужно создавать новое законодательство для развития цифровой экономики, — считает Ибрагимов. — Нужно менять текущее, убрать те препятствия, которые мешают развитию цифровой экономики». В то же время он отмечает, что нынешнее законодательство весьма либерально регулирует телеком-отрасль .

Однако законодательные изменения на этом не закончатся: по мнению Ибрагимова, итоговое правовое видение будет сформировано через три — пять лет. «Если смотреть на историю, мы увидим, что право всегда отстает от экономики, потому что праву необходимо время на изучение ситуации. Но если в первую промышленную революцию временной лаг составил около ста лет, то сейчас мы прогнозируем, что через три — пять лет мы сможем полностью сформулировать те правовые нормы, которые актуальны в новую, четвертую промышленную революцию», — заявил он.



В качестве приоритетных сфер, требующих качественной правовой базы, Руслан Ибрагимов назвал развитие искусственного интеллекта, блокчейн и борьбу с киберпреступностью.

В частности, вспомнили о случае ДТП со смертельным исходом, когда такси-беспилотник сбило человека. «Говоря с юридической точки зрения, необходим субъект права. Будем ли мы расширять понятие субъекта, включать искусственный интеллект в это понятие? Технологическое развитие неизбежно влечет создание новых продуктов — тех же беспилотников. Нужно определиться, как закреплять эти новые явления в законодательстве», — комментирует руководитель межотраслевой группы «Пепеляев Групп» Наталья Коваленко.

«Это ключевой вопрос: считать роботов субъектом права или объектом. Если объектом — всегда кто-то будет стоять за искусственным интеллектом, нести за него ответственность. Если субъектом — получится, что никто не виноват. К тому же если мы признаем роботов субъектом права, рано или поздно посчитаем, что нужно вкладываться в роботов, а не в людей, — это еще и социальный аспект», — добавляет Руслан Ибрагимов.

