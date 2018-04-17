Центробанк ожидает, что инфляция в июне будет находиться на минимальном уровне, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев в кулуарах банковского форума «Казначейство-2018», организованного СРО Национальная финансовая ассоциация, передает RNS .

«Если наши расчеты верны, то в июне инфляция будет на минимальном уровне. Хотя точное значение предсказать пока невозможно», — сказал Дмитриев.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозировала исторический минимум годовой инфляции во II квартале 2018 года.

«Мы ожидаем, что во втором квартале инфляция опустится до исторического минимума. И дальше продолжит находиться вблизи этого уровня. На конец года инфляция может составить 3—4%», — сказала Набиуллина 23 марта в ходе заседания совета директоров ЦБ.