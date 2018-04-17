Мосгорсуд на три месяца сократил наказание бывшему председателю совета директоров, владельцу Европейского Трастового Банка Андрею Крысину (занимал пост президента «Евротраста». — Прим. Банки.ру), изначально приговоренному к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении 3,5 млрд рублей у вкладчиков, и освободил его от отбывания наказания, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Решением апелляционной инстанции наказание Крысину смягчили до семи лет и девяти месяцев со штрафом в размере 800 тысяч рублей. На основании части 2 статьи 81 УК РФ (освобождение от наказания в связи с болезнью) от отбывания наказания в виде лишения свободы освободили в связи с наличием тяжелого заболевания; наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей, назначенное Крысину, постановили исполнять самостоятельно», — уточнил собеседник агентства.

В 2017 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Крысина к восьми годам колонии, бывших председателя правления кредитной организации Петра Журина и его заместителя Ольгу Бочарову — к шести годам и 5,5 года лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, фигуранты дела должны выплатить штраф: Крысину был назначен штраф в размере 800 тыс. рублей, его подельникам — по 500 тыс. рублей каждому. Также судом был вынесен обвинительный приговор в отношении бывших гендиректора инвестиционно-финансовой группы, главного бухгалтера банка Светланы Айваз и еще троих топ-менеджеров кредитной организации.

По итогам рассмотрения дела в Мосгорсуде Журину и Бочаровой также было сокращено наказание на три и два месяца лишения свободы соответственно.



Дело о выводе активов банка «Евротраст» было возбуждено следственным департаментом МВД РФ по статье о мошенничестве в особо крупном размере летом 2014 года после обращения в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов. В заявлении говорилось, что сотрудники АСВ, проведя аудит «Евротраста» после отзыва у него лицензии, обнаружили, что из банка были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,4 млрд рублей.