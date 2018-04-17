За прошедшие сутки курс биткоина повысился на 1,53% и теперь составляет 8,087 тыс. долларов. Капитализация крупнейшей криптовалюты - 137,3 млрд долларов. Таковы данные СoinМarketСap на 18.00 по мск.

Ethereum продолжает расти в цене. За 24 часа курс увеличился на 2,19% до 514,3 доллара. Капитализация второй криптовалюты составляет 50,8 млрд долларов.

Курс ripple поднялся еще на 3,93% за сутки. Он составляет 0,67 доллара при капитализации 26,2 млрд долларов.

Bitcoin cash вырос в цене на 3,77% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет 779,2 доллара. Капитализация криптовалюты - 13,3 млрд долларов.

Курс litecoin - 136,6 доллара. Таким образом, он повысился на 8,34% за сутки. Капитализация криптовалюты составляет 7,6 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют - 330,9 млрд долларов.