Одна из старейших криптовалютных бирж Kraken анонсировала прекращение работы в Японии. Она планирует прекратить все услуги для резидентов Японии до конца июня, однако в будущем, если ситуация изменится, может снова вернуться на этот рынок.

Как говорится в заявлении биржи, прекращение обслуживания резидентов Японии позволит ей сосредоточиться на улучшении работы в других регионах. Это точечная остановка услуг, которая касается только резидентов Японии и не затрагивает японских граждан или компании, находящиеся за пределами страны, сообщает ForkLog .

По данным Coinmarketcap, Kraken занимает 10-е место в списке бирж по объемам торгов (179,8 млн долларов за последние 24 часа).