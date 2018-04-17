Агентство по страхованию вкладов 17 апреля направило в Арбитражный суд Москвы иск к экс-банкиру Анатолию Мотылеву в размере более 33,29 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Напомним, лицензия у банка была отозвана 24 июля 2015-го, а в октябре того же года столичный арбитраж признал «Российский Кредит» банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что председателем совета директоров (президентом) банка и одновременно его основным владельцем Мотылевым Анатолием Леонидовичем в период с 2014 по 2015 год совершены сделки, повлекшие причинение банку убытков в виде реального ущерба в общем размере более 33,29 млрд рублей. Предметом сделок являлось предоставление кредитов техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам), а также отчуждение ликвидных ценных бумаг, имеющее признаки выведения активов непосредственно в преддверии отзыва у банка лицензии», — отмечается в сообщении конкурсного управляющего.

В АСВ подчеркивают, что, согласно статье 71 федерального закона «Об акционерных обществах» и статьям 53 и 53.1 Гражданского кодекса РФ, указанные обстоятельства являются основаниями для подачи агентством заявления о возмещении убытков, причиненных банку виновными действиями Мотылева.



Заявление о взыскании с Мотылева в пользу банка 33 млрд 294 млн 938 тыс. 689,05 рубля подано в рамках дела № А40-151915/15 о банкротстве банка.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Мосгорсуд признал законным заочный арест Мотылева по уголовным делам, бизнесмен был объявлен в международный розыск. Газета «Коммерсант» уточняла, что одно из дел касается банка «Российский Кредит», другое — М Банка, которым был выдан заведомо невозвратный крупный кредит. Издание отмечало, что Мотылев уехал из страны и, по некоторым данным, проживает в Лондоне.



Вместе лицензиями «Российского Кредита» и Мосстройэкономбанка (М Банка) Центробанк в июле 2015 года отозвал лицензии у АМБ Банка и КБ «Тульский Промышленник», которые также входили в группу Мотылева. Позже ЦБ объявил, что, как показала проверка качества их активов, традиционный банковский бизнес в группе банков Мотылева практически отсутствовал. В августе 2015-го были также лишены лицензий семь негосударственных пенсионных фондов, которые участники рынка связывали с Мотылевым.



В феврале текущего года Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Анатолия Мотылева банкротом .