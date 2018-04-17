Агентство по страхованию вкладов 17 апреля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении Анатолия Мотылева в качестве контролирующего лица Мосстройэкономбанка (М Банка) к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков и взыскании с него 1,02 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Лицензия у М Банка была отозвана 24 июля 2015 года, а в конце октября того же года банк был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

«В ходе проведения проверки обстоятельств банкротства банка конкурсным управляющим установлено, что до отзыва лицензии контролирующим банк лицом было принято решение о переводе долгов с платежеспособных должников банка на технические юридические лица… в отсутствие ликвидного обеспечения. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона «Об акционерных обществах» являются основанием для взыскания убытков с контролирующих банк лиц», — поясняется в сегодняшнем сообщении агентства.

АСВ обещает и в дальнейшем принимать «все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка».

Ранее во вторник стало известно об иске АСВ к Анатолию Мотылеву почти на 33,3 млрд рублей в рамках банкротства банка «Российский Кредит».

Вместе лицензиями «Российского Кредита» и Мосстройэкономбанка Центробанк в июле 2015 года отозвал лицензии у АМБ Банка и КБ «Тульский Промышленник», которые также входили в группу Мотылева. Позже ЦБ объявил, что, как показала проверка качества их активов, традиционный банковский бизнес в группе банков Мотылева практически отсутствовал. В августе 2015-го были также лишены лицензий семь негосударственных пенсионных фондов, которые участники рынка связывали с Мотылевым.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Мосгорсуд признал законным заочный арест Мотылева по уголовным делам, бизнесмен был объявлен в международный розыск. Газета «Коммерсант» уточняла, что одно из дел касается банка «Российский Кредит», другое — М Банка, которым был выдан заведомо невозвратный крупный кредит. Издание отмечало, что Мотылев уехал из страны и, по некоторым данным, проживает в Лондоне.



В феврале текущего года Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Анатолия Мотылева банкротом .