Банк России установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,43 рубля, что ниже предыдущего дня на 63,48 копейки. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,75 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 100,62 копейки.

«Считаю, что в ближайшие дни для российской валюты сохранится негативный информационный фон. Допускаю краткосрочное укрепление отечественной валюты до 74,35 рубля за евро, и до 60,15 рубля за доллар США. Для пары доллар/рубль при этом сохраняю целевую область в районе 66,60 – 67,20 рубля, а для пары евро/рубль – на уровне 85,85 рубля», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

На валютной секции Московской биржи еще в рамках вчерашней вечерней сессии российскому рублю удалось отыграть новости о том, что в США медлят с введением новых санкций, в результате чего он существенно укрепился по отношению к основным мировым валютам, комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Сегодня с утра мы ожидаем продолжения данной тенденции, в результате чего доллар уже в начале дня может отступить в район 61 рубля. Отметим, что кроме новостного фона российскую валюту поддерживают и фундаментальные факторы. Здесь и стабильная ситуация на рынке энергоносителей, позволяющая рублевой стоимости нефти удерживать позиции в районе 4400 рублей за баррель Brent, что говорит о потенциале укрепления национальной валюты. Также в пользу роста рубля говорит приближение налогового периода, что повышает предложение валюты со стороны экспортеров», - сообщает эксперт.

«С технической точки зрения пара доллар/рубль откроется гэпом вниз и может с легкостью отправить «американца» под отметку 61 рубль. Тем более что доллар с начала недели чувствует себя неважно, отступая против большинства основных валют на международном рынке», - поясняет Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.