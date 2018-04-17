Чем больше клиенты тратят по дебетовой карте и дольше хранят средства на счете, тем выше процентная ставка. Банк дает надбавку за транзакции от 50 тыс руб - повышенная ставка от 6% до 10% за первые 3 месяца размещения средств на счете. При размещении денежных средств от 500 тыс до 1 млн рублей ставка составит до 7% в рамках пакетов услуг «Комфорт» или «Максимум+», от 1 млн руб. до 100 млн - до 10% годовых в рамках ПУ «Максимум+». Пополнение и снятие в любой момент с сохранением ранее выплаченных процентов.



«Накопительные счета – очень удобный и выгодный метод сохранения и приумножения денежных средств. Клиенты получают высокий процентный доход и при этом, могут воспользоваться средствами в любую минуту. Счет «Десять!» с доходом 10% уже на третий месяц – самое выгодное предложение на рынке. Совершая повседневные покупки с помощью карты, клиенты получают повышенный доход по накопительному счету, а вместе с тем выгодные условия обслуживания и различные бонусы от банка», - комментирует директор по продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Елена Бочарова.



Клиенты Альфа Private могут отрыть накопительный счет «Десять!» до 30 июня 2018 года и получить до 12% годовых на сумму от 15 млн рублей при совершении транзакций по дебетовой карте от 450 тыс руб.

Открыть накопительный счет можно в мобильном банке, интернет-банке, а также в любом отделении и телефонном центре. Более подробная информация о накопительном счете «Десять!» можно узнать на сайте банка .