C 17 апреля 2018 г. Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) в рамках акции «Весна в плюс» предлагает своим клиентам открыть рублевый депозит с повышенной процентной ставкой - 7,2% годовых. Акционная ставка действует при условии открытия вклада на сумму от 3 000 000 рублей на 181 день, пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Открыть вклад можно в любом отделении Банка, онлайн в интернет-банке или в мобильном приложении «Глобэкс он-лайн». Предложением могут воспользоваться как действующие, так и новые клиенты Банка.

С полной информацией о суммах, сроках размещения и условиях открытия депозитов в Банке «ГЛОБЭКС», можно ознакомиться на сайте в разделе «Вклады» .