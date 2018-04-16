15 апреля была запущена новая социальная сеть на базе Bitcoin Cash под названием Memo. На данный момент она еще находится на стадии альфа-тестирования и пользователям не рекомендуется хранить слишком много средств на кошельках BCH привязанных к аккаунту на Memo.

Платформа позволяет пользователям создавать профиль, привязанный к определенному адресу BCH и и публичному и приватному ключам. Затем пользователи могут создавать посты небольшого формата (адрес сайта, цитата, комментарий), которые кэшируются в цепочку BCH, используя транзакцию OP_RETURN.

Имя пользователя и пароль привязываются к определенной паре ключей с адресом. Для того чтобы использовать возможности сети полностью понадобится также кошелек BCH и небольшое количество средств на нем.

Для создания записи в определенном поле необходимо ввести текст или адрес сайта, ввести свой пароль, после этого сообщение становится общедоступным. Если сообщение понравится, то читатель может оставить автору «чаевые». Затем пользователь имеет возможность вывести свои средства.

По словам авторов проекта, Memo представляет собой как протокол, так и внешний интерфейс. Протокол работает, записывая транзакции в блокчейн Bitcoin Cash. Клиентские приложения могут «читать» эти транзакции, сообщает Altcoin . При этом Memo является не только свободным от цензуры способом отправки денег, но и свободной от цензуры социальной сетью.